Cosa succede tra Daniele Dal Moro e Elenoire Ferruzzi? Una foto social di quest’ultima ha fatto arrabbiare il ragazzo.

Usciti entrambi dal GF Vip in queste edizione, Daniele Dal Moro e Elenoire Ferruzzi fanno parlare di sé. Cosa è successo questa volta? Dopo le scintille nella Casa, ecco uno scatto social della “star” che ha fatto infuriare il ragazzo…

Daniele Dal Moro contro Elenoire Ferruzzi

Daniele Dal Moro

Diventati prima amici nella Casa del GF Vip, Daniele Dal Moro e Elenoire Ferruzzi si erano allontanati perché quest’ultima si era presa una cotta per lui. Un fatto che aveva generato non poche chiacchiere e discussioni, dentro e fuori dal reality.

A quanto pare, l’argomento non è stato del tutto chiuso visto che la star transgender ha condiviso una foto dei due, nella Casa, con lei appoggiata alla spalla del ragazzo. Il tutto condito da una didascalia con la scritta: “Bambolino” e una emoticon di un cuore.

Un gesto che ha mandato su tutte le furie il ragazzo: “Hai sbattuto la testa?”, le sue parole che hanno ricevuto anche una replicata: “Sì, lo sai amore bambolino”.

Un post su cui tantissimi utenti si sono voluti esprimere con parole non troppo positive verso la Ferruzzi. Molti, infatti, le hanno fatto notare come Dal Moro sia impegnato con Oriana Marzoli (ancora nella Casa del GF) ma anche come in precedenza lui avesse dato buca proprio alla stessa Elenoire.

Ad ogni modo non si comprende quale sia stato l’intento della pubblicazione dello scatto e persino del cuore in accompagnamento al post. Indubbiamente se si voleva generare “del caos”, l’obiettivo è stato raggiunto. Chissà se ci saranno nuovi botta e risposta tra i due con delle spiegazioni sull’accaduto.

Di seguito anche il post Instagram con la foto “della discordia” e i commenti dei tanti utenti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG