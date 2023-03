Il gesto di Caterina Balivo che ha parlato della sua esperienza come volontaria per un giorno per ‘Opera San Francesco’.

Protezione per i capelli, grembiule e una mano ai più bisognosi. Caterina Balivo è stata protagonista, in positivo, di un bellissimo gesto improvvisandosi volontaria per un giorno a Milano per il progetto ‘Volontario all’Opera per un giorno’ di Opera San Francesco. La conduttrice ha voluto raccontare la sua esperienza con un post Instagram e un invito ai fan a fare lo stesso e ad aiutare.

Caterina Balivo, il racconto dell’esperienza

Caterina Balivo

“Quando mi hanno chiamata per stare un giorno con loro ho detto subito di si”. Inizia in questo modo il post Instagram di Caterina Balivo nel quale racconta la sua esperienza di un giorno come volontaria.

“Non vi nascondo che servire quelle mamme con i figli che mi ricordavano i miei, che a volte fanno capricci per piatti non molto graditi, mi ha fatto fatto venire gli occhi lucidi. Chi ha deve fare con garbo, gentilezza e solitamente in silenzio. In questi casi però tutti devono sapere le cose belle che fa Opera San Francesco ogni giorno nel centro di Milano”.

“Un incontro speciale che continuerà altre volte in incognito. Hai voglia di aiutare chi ha meno di te? Hai voglia di regalare un sorriso a chi si trova in difficoltà? Vi lascio nelle storie i modi per farlo farlo”.

In questo modo la conduttrice ha poi mostrato ai tanti utenti social che la seguono alcuni scatti della giornata vissuta ad aiutare le persone più bisognose. Nelle sue stories, come promesso, anche le indicazioni per chi volesse fare come lei. Un bellissimo gesto che merita sicuramente un applauso.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice:

