Gianni Minà, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, si è spento ieri 27 marzo a Roma dopo una breve malattia cardiaca. A dare la notizia è stata la sua famiglia tramite un post su Facebook.

Dopo una breve malattia cardiaca, si è spento a Roma all’età di 84 anni Gianni Minà. A dare la notizia è stata la famiglia, con un post su Facebook con scritto: “Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari.Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità.”

Giornalista, scrittore, documentarista e conduttore televisivo. Era uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Nato a Torino nel 1938, inizia la sua carriera giornalistica nel 1959 per Tuttosport, di cui divenne anche direttore dal 1996 al 1998. Successivamente si trasferisce alla Rai, conducendo diversi programmi di successo tra cui La Domenica Sportiva, L’altra Domenica e Blitz.

Ha acquisito moltissima fama grazie alle sue interviste. Nella sua carriera intervistò i più grandi del mondo dello sport ma non solo: Eduardo De Filippo, Robert De Niro, Muhammad Ali, Federico Fellini, Gabriel García Márquez. Nel 1987 intervistò Fidel Castro e poi ancora Massimo Troisi, Pino Daniele e Ray Charles. Divenne una grande amico di Diego Armando Maradona e di Muhammad Ali.

