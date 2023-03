Durante la semifinale del GF Vip Alfonso Signorini ha messo al suo posto Antonella Fiordelisi, zittendola con una frecciatina velenosa.

Durante l’ultima puntata del GF Vip Antonella Fiordelisi è stata zittita e rimessa al suo posto. Questa volta, però, non da un altro concorrente o da un’opinionista, bensì dallo stesso Alfonso Signorini. Il commento del conduttore è arrivato dopo l’ennesima manifestazione di superiorità dell’ex vippona sui suoi colleghi.

Alfonso Signorini zittisce Antonella Fiordelisi

Lunedì 27 marzo è andata in onda la semifinale del GF Vip e in finalissima è arrivato anche Edoardo Tavassi. Alfonso Signorini ha dato spazio ad Antonella Fiordelisi, eliminata la scorsa puntata, di commentare la scelta del pubblico riguardo al televoto. Ovviamente, l’ex vippona ha iniziato a lanciare molte frecciatine ai suoi ex colleghi ancora all’interno della casa, e il conduttore ha pensato bene di rimetterla al suo posto.

Quando Micol Incorvaia ha preso parola per commentare la situazione, Antonella le ha detto: “Tanto poi fra una settimana nessuno si ricorderà più di te”. Una frecciatina bella e buona, che ha spinto Signorini ha rispondere a tono all’ex vippona con un commento molto tagliente: “Antonella intanto seduta su quel divano ci stai tu“. Signorini ha voluto sottolineare che, mentre Micol è sopravvissuta a tutti i televoti, lei non ci è riuscita. Insomma, anche lui, che dovrebbe essere totalmente super partes, non ha resistito a punzecchiare Antonella e il suo complesso di superiorità.

