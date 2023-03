Belen Rodriguez a Le Iene Inside ha parlato di amore, orientamento e identità, svelando qualche dettaglio sul suo passato.

A Le Iene Inside, Belen Rodriguez si è raccontata senza peli sulla lingua. Durante l’intervista sono stati toccati diversi temi, tra cui l’amore, la monomania e il rapporto con Stefano De Martino. Oltre a questo, la showgirl ha anche parlato di orientamento e identità, svelando qualcosa in più sulla sua sfera privata.

Belen Rodriguez, i pensieri sulle donne

Intervistata da Le Iene Inside, Belen Rodriguez si è messa a nudo. Dopo aver parlato del suo rapporto con De Martino e dei suoi presunti tradimenti, la showgirl ha toccato anche l’argomento dell’orientamento sessuale, rivelando di aver avuto in passato anche pensieri sulle donne. Belen non ha però voluto rivelare se queste fantasie sono rimaste tali o se si sono trasformate in realtà.

Queste le parole della Rodriguez: “Io mi sento etero. Se ho avuto pensieri su donne? Sì è successo. Se sono rimasti solo pensieri? Sono fatti miei. Le femmine in ascolto hanno delle possibilità, sono molto generosa”.

Ha poi anche parlato dell’omosessualità, rivelando che alcune suoi amici etero hanno avuto delle avventure con altri maschi: “Se omosessuali si nasce o ci si diventa? Penso che quasi tutti ci nascono, poi magari uno si scopre, ci può diventare. Poi ci sono altre esperienze, alcune anche con droghe. Non parliamo di orientamento lì, ma di avventure. Le droghe liberano l’istinto di una persona. Io ho parlato con diverse persone che mi hanno detto ‘sono finito con un uomo una notte eppure sono etero, se non mi fossi drogato non sarebbe successo”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG