Dopo la sopresa fatta dai genitori, nessun concorrente è andato ad abbracciare Nikita Pelizon: la reazione di Alfonso Signorini.

Durante la diretta del GF Vip di lunedì 27 marzo tutti i vipponi hanno ricevuto una sopresa. Nikita Pelizon ha ricevuto una commovente lettera dai suoi genitori, con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale. Un momento toccante che è terminato però con la furia di Alfonso Signorini: ecco cs’è successo.

Nikita lasciata sola, Alfonso Signorini furioso

Nikita Pelizon ha lasciato casa sua a 16 anni a causa del rapporto conflittuale che aveva con i genitori. Il racconto del suo passato aveva più volte commosso tutti all’interno della casa. Durante la semifinale di lunedì 26 marzo Nikita ha ricevuto una sopresa inaspettata proprio dai suoi genitori: una lettera.

I genitori di Nikita Pelizon le hanno voluto scrivere una lettera molto dolce e commovente: “Sei una stella che brilla di luce propria, una donna bellissima, con tanti valori morali. Non sei perfetta, ma speciale e unica. Sei ormai a un passo dalla meta, ma come va va, ti amiamo tanto. Mamma e papà“.

La vippona, che è riuscita anche ad aggiudicarsi la finale, si è subita commossa e ha ringraziato il programma per averla riavvicinata a loro: “Questa esperienza ha dato modo a papà di conoscermi, non vivevamo insieme da più di 10 anni. Questo è un risultato unico. Gli voglio regalare una crociera”.

Tornata in studio, però, Nikita è stata accolta soltanto dall’abbraccio di Milena, cosa ha fatto infuriare Alfonso Signorini: “Davanti a un momento come questo vedere tutti seduti anche no, è inaccettabile“.

