Ha fatto chiarezza Michelle Hunziker dopo le sue parole nello show di Pio e Amedeo a proposito del rapporto con Eros Ramazzotti.

Ha scelto di fare chiarezza con delle stories su Instagram Michelle Hunziker dopo che una gag con Pio e Amedeo nel corso dello show di Canale 5 dei due comici ere diventata virale. La questione è relative alle parole della svizzera a proposito dei rapporti con Eros Ramazzotti, suo ex. La showgirl ha voluto precisare che tutta l’intervista fosse in tono di scherzo.

Michelle Hunziker fa chiarezza sulle parole su Eros

Tutto parte dall’intervista con domande scomodo di Pio e Amedeo a Michelle Hunziker. In particolare il quesito sul rapporto con Eros Ramazzotti e ai “rapporti intimi” con lui nei momenti in cui entrambi erano single.

A domanda precisa, la showgirl aveva risposto: “Mah, ogni tanto. Per educazione”. Salvo poi precisare che stesse scherzando ma proseguendo poi nella gag affermando di nuovo. “Ogni tanto, dicevo, per educazione…”.

Ma proprio queste sue parole hanno generato una vastità di news che, evidentemente, non sono piaciute alla diretta interessata che sui social ha scelto di fare chiarezza: “Si chiamano fakenews, clickbait”, ha esordito la svizzera facendo riferimento ai tanti titoli arrivati dopo le sue parole. Poi mostrando le immagini della conversazione ha aggiunto: “Si era capito stessi scherzando?”. E ancora: “Penso sia chiaro che io non è che sono pirla che se veramente ho avuto un rapporto con uno dei due ex mariti, lo vengo a dire in televisione. Era, palesemente, un gioco”.

Insomma, stando alle precisazioni della bella svizzera le sue parole sul “richiamino” con Eros evidentemente erano solo goliardiche e dovute alle provocazioni del duo comico.

Di seguito, invece, quello che era stato il siparietto tra i comici e la showgirl condiviso in un post Twitter dall’account del programma:

