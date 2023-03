Parole decisamente curiose e piccanti da parte di Michelle Hunziker sul suo rapporto con Eros Ramazzotti. Ecco cosa ha detto.

Ospite di Pio e Amedeo nel loro show Felicissima Sera – All Inclusive, Michelle Hunziker è “stata messa in mezzo” in una gag dai risvolto davvero curiosi e piccanti che vedono protagonista pure il suo ex, Eros Ramazzotti. La bella showgirl, infatti, ha raccontato che tra i due, nei momenti in cui entrambi erano single, qualche “rapporto” c’è stato…

Michelle Hunziker, la confessione su Eros

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker

In occasione dello show di Canale 5 di Pio e Amedeo, come detto, tra gli ospiti illustri era presente anche Michelle Hunziker. La conduttrice ha avuto modo di divertire e divertirsi col duo comico ma anche di fare alcune rivelazioni davvero piccanti sul suo rapporto con Eros Ramazzotti.

Parlando del loro segreto per avere ancora un ottimo rapporto, la svizzera ha detto: “Qual è il segreto di questa amicizia? Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, il commento della presentatrice.

Poi l’argomento si è fatto molto più spinto e i due comici hanno, infatti, domandato alla bella showgirl svizzera se, da single, tra lei e il suo ex ci sia mai stato qualche tipo di rapporto più “intimo”…

“Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”, ha domandato Amedeo senza freni e senza peli sulla lingua.

Ciò che nessuno avrebbe pensato, è ciò che la bella showgirl ha risposto: “Eh eh, ogni tanto sì, per educazione…”. E ancora: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”.

Poi però, su insistenza dei comici, Michelle ha anche ribadito: “Diciamo dai, ripeto, ogni tanto per educazione sì…”.

Di seguito anche il divertente post su Twitter della gag andata in scena in tv e le reazioni del pubblico e degli utenti social:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG