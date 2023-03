Uscita dalla Casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi continua a far parlare. L’ultima news riguarda una gaffe commessa. Ecco cosa è successo.

L’esperienza al GF Vip si è conclusa con l’eliminazione. Ora Antonella Fiordelisi è tornata a vivere la vita di tutti i giorni anche in compagnia del fidanzato Edoardo Donnamaria. La ragazza, però, fa parlare non solo per la relazione con il volto di Forum ma anche, di recente, per una curiosa gaffe social andata in scena per “colpa” di un tatuaggio.

Antonella Fiordelisi, gaffe social per un tatuaggio

Antonella Fiordelisi

Come detto, Antonella Fiordelisi continua a far parlare di sé. In questo caso per una gaffe social molto curiosa e che, per alcuni utenti, fa comprendere come forse la ragazza si sia “montata la testa”.

Cosa è successo? L’ex vippona ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram un tatuaggio con il suo nome. Una sua fanpage, infatti, taggandola le ha fatto sapere che una fan si era tatuata il suo nome sul braccio. Un gesto che, se confermato, avrebbe confermato il grande amore da parte dei suoi seguaci. Lei, infatti, molto contenta, ha condiviso ancora quella storia scrivendo “Pazza”, in senso positivo.

Peccato che, a quanto pare, quel tatuaggio non fosse dedicato a lei. Infatti, come riportato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip (che ha anche postato la foto originale), si tratta di un’immagine che proviene da un profilo spagnolo che pubblica vari tipi di tatuaggi. Nel caso specifico, il tattoo con la scritta “Antonella” non era di un fan della ragazza o dei Donnalisi.

Chiaro come l’ex sportiva non potesse saperlo, però, la gaffe è diventata presto virale portando molti haters a commentare: “Che pena”, “Si è montata la testa e manco era per lei”.

Di seguito anche il post Instagram di Pipol Gossip:

