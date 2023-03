Aveva solo 33 anni e da tempo combatteva contro un tumore. In queste ore il terribile lutto con la morte di Nicoletta Saracco, conosciuta designer, che dopo aver scoperto il male si era prodigata anche sui social per parlarne e fare informazione diventando il simbolo della battaglia contro la malattia.

Quattro anni fa Nicoletta Saracco aveva ricevuto la diagnosi di tumore al seno metastatico. Era stato proprio da quel momento che la donna aveva intrapreso un lungo percorso di cure allo Ieo, l’istituto europeo di oncologia di cui era diventata anche testimonial grazie al Ni.Art Gallery, lo shop online di abbigliamento e accessori che aveva ideato per raccogliere fondi per la ricerca.

La donna metteva in vendita online dei gadget dove era disegnato un logo da lei dipinto: una Madonna senza volto. Ed era stata proprio questa immagine a diventare simbolo della lotta contro il tumore al seno. Su Instagram, la Saracco aveva anche creato un profilo apposito per parlare della malattia.

La 33 enne rispondeva alle domande delle donne e intervistata pure gli esperti dello Ieo per dare maggior informazioni a tutti. Tale rubrica si chiamava “Tette, tacchi, trucco, tumore: manuale d’istruzioni antipanico”.

Ora il lutto, con la morte arrivata sabato 25 marzo dopo la battaglia.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna dove è possibile cogliere, nei commenti, il tantissimo affetto per lei al momento delle diffusione della notizia della sua scomparsa:

