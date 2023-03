A poco più di un mese da Sanremo, reunion speciale per Chiara Ferragni che si è ritrovata ad una cena dove, però, c’era un assente.

Il Festival di Sanremo 2023 si è concluso ormai da oltre un mese ma evidentemente, Chiara Ferragni e Amadeus non avevano avuto modo di ritrovarsi dopo il successo ottenuto. Ecco allora che nelle scorse ore, i due, in compagnia anche di Giovanna Civitillo, moglie del conduttore, e di Fabio Maria Damato, braccio destro dell’influencer, si sono rilassati in una cena in “memoria” di quella bella settimana. All’appello, però, mancava una persona…

Chiara Ferragni, cena speciale con un assente…

Chiara Ferragni

“Il Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi”. Sono state queste le parole di Amadeus su Instagram, dopo aver condiviso una foto della serata appena trascorsa a Milano con Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, e, ovviamente, anche sua moglie Giovanna Civitillo.

Il direttore artistico di Sanremo ha incontrato quindi l’imprenditrice digitale con cui ha iniziato e concluso l’ultima edizione della kermesse musicale di successo trascorrendo una bella serata in amicizia.

Presenti, come detto, la moglie del presentatore, Giovanna, e uno dei più stretti collaboratori dell’influencer.

In tanti, ovviamente, possono già ipotizzare cosa molti hanno notato e sottolineato. C’era un grosso assente: Fedez.

Infatti, sebbene la moglie di Amadeus fosse presente, dall’altra parte il rapper e marito della Ferragni non era alla cena, almeno stando alle foto pubblicate dai protagonisti.

Un’assenza che ha sicuramente fatto venire qualche dubbio. C’è chi ha parlato di una scelta fatta ad hoc per “non rubare la scena” e chi, invece, ha ipotizzato magari si trattasse solo di una cena di lavoro e, quindi, il rapper decisamente non aveva nulla a che vedere con la vicenda.

Di seguito anche il post Instagram di Amadeus con le foto della serata:

