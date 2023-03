Torna a parlare Federico Fashion Style e lo fa rispondendo alle domande dei fan che erano preoccupati per lui dopo la separazione dalla ex.

Come sta Federico Fashion Style dopo la separazione dall’ex compagna Letizia e dopo il coming out ufficiale? Questa la domanda che tanti fan del parrucchiere dei vip si sono fatti e che hanno posto al diretto interessato manifestando qualche dubbio soprattutto a proposito del suo brio, per alcuni, perso. Il ragazzo ha deciso di rispondere a tutti facendo chiarezza.

Federico Fashion Style, la “sofferenza negli occhi”

Come detto, attraverso le sue ultime storie Instagram, Federico Fashion Style ha ripostato alcune domande che gli sono arrivate dai suoi fan. Alcuni di loro, infatti, erano preoccupati nel vederlo sempre meno e magari con un entusiasmo un po’ perso, specie dopo la separazione non senza polemiche dalla compagna Letizia.

Tra le domande che sono arrivate all’uomo, anche una in particolare: “I tuoi occhi parlano di tanta sofferenza. Mi dispiace tanto, come stai?”. Per cercare di tranquillizzare tutti, Lauri ha risposto: “Ma no ragazzi, non è vero. Io sto molto bene, solo che è stato un periodo davvero molto intenso e sto cercando di metabolizzare tutto”, le parole dello stylist.

E ancora: “La vita va avanti, io ho dei lavori e dei progetti importanti a cui sto pensando e ho una figlia che amo, quindi, tempo al tempo e tutto si sistema”.

Insomma, sebbene, evidentemente, la separazione e la battaglia legale per vedere sua figlia gli abbiano portato via tempo e salute, le cose non vanno poi troppo male. Probabilmente Federico si è solo preso del momento per sé, per riflettere e ragionare.

Di seguito un post Instagram del noto parrucchiere dei vip:

