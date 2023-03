Nell’ultima puntata di Verissimo, sono stati intervistati i tre giudici del serale di Amici: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Malgiolgio ha parlato della sua carriera e del suo futuro, rivelando i suoi progetti per il dopo Amici.

Cristiano Malgioglio ha parlato con Silvia Toffanin a Verissimo della sua esperienza come giudice del Serale di Amici, e ha rivelato: “La prima puntata ero molto emozionato ma ora sto prendendo quota. Spero di fare una buona figura. Mi sento rilassato e mi sento a casa. I miei due colleghi sono davvero meravigliosi. Giuseppe ha una carriera meravigliosa alle spalle. Michele Bravi è un cantautore prezioso che amo molto. E poi ci sono io, chissà, magari dopo questo programma andrò in pensione, chi lo sa”. Silvia Toffanin ha subito replicato: “No Cristiano, tu hai ancora tanto da dare”.

Cristiano ha anche parlato dei sogni nel cassetto: vorrebbe fare un film con Pedro Almodovar e lavorare con Jennifer Lopez. Parlando invece della questione amore: “Vuoi sapere se sto con il turco? Io amo i miei fidanzati turchi, sono più belli di quelli di Terra Amara”. Ha anche rivelato la situazione sentimentale dei suoi due colleghi: “Siamo tutti e tre impegnati!”

