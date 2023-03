Su Instagram, Diletta Leotta ha pubblicato la sua prima foto che la ritrae con il pancino in vista. Indossa un costume intero rosso e si mostra di lato con uno splendido tramonto sullo sfondo. Pochi giorni fa, la conduttrice sportiva di Dazn insieme al suo partner Loris Karius, hanno annunciato ufficialmente la loro gravidanza. Hanno dato l’annuncio con un tenero post sui social in cui si vedono i due innamorati scambiarsi baci e abbracci commossi.

Diletta Leotta ha finalmente mostrato il suo pancino in una recente foto pubblicata sui social, accompagnata dalla didascalia “Prima vacanza insieme“ e un’emoji felice circondata da cuoricini. Nonostante le voci che la davano incinta circolassero da tempo, la conduttrice sportiva ha aspettato diverse settimane prima di ufficializzare la gravidanza.

Diletta e il suo partner Loris Karius sono una coppia stabile dal mese di ottobre del 2022, ma nemmeno in quel caso avevano subito reso nota la loro relazione. Secondo fonti vicine alla coppia, i due sono molto felici e innamorati.

Molti utenti hanno scritto sotto la foto del pancino della Leotta commenti poco garbati e delicati, definendola ormai una “Milf” e facendo commenti fuoriluogo sul suo seno. Purtroppo, la conduttrice sportiva è abituata a questo tipo di commenti misogini e sessisti, dato che i suoi post sui social sono spesso bersagliati da messaggi di questo tipo.

