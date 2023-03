Dopo i tanti rumors, ecco anche la conferma: Diletta Leotta è incinta. Lei e Karius aspettano un figlio. Sui social la notizia.

In tanti lo avevano sospettato e dopo settimane di rumors, ecco la conferma dei diretti interessati. Diletta Leotta ha annunciato di essere incinta. La conduttrice DAZN e Loris Karius aspettano un bambino, il loro primo. Su Instagram il video e l’ufficialità.

Diletta Leotta e Karius aspettano un bambino: l’annuncio

Diletta Leotta

“Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già?”. Ha scritto nella didascalia di un post la bella Diletta Leotta. “Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Presto saremo in tre”.

Nel filmato condiviso dalla nota showgirl e presentatrice si vede lei insieme a Karius abbracciati e felici sul divano. Una splendida notizia, finalmente ufficializzata, per la coppia che negli ultimi mesi ha fatto tanto parlare di sé.

Già da tempo si vociferava di un pancino sospetto da parte della donna che si era mostrata in alcuni filmati che avevano destato i primi sospetti. Adesso, quindi, la verità che, come ha sottolineato la diretta interessata, in realtà era “giò nota” ai più.

Insomma, molto presto la famiglia Leotta-Karius si allargherà e insieme ai cagnolini della catanese ci sarà anche un bebè.

In queste ore i due si stanno godendo del relax in vacanza dove la donna ha condiviso alcune stories al mare e in costume prima di dare l’annuncio della gravidanza.

Di seguito il post Instagram della conduttrice DAZN insieme al compagno e futuro papà:

