In vista del Serale di Amici continuano le tensioni per i guanti di sfida. Alessandra Celentano ne ha mandato uno molto particolare.

Gli allievi di Amici si preparano alla seconda puntata del Serale e non mancano, già dalla vigilia, le tensioni. I guanti di sfida, soprattutto, stanno generando grande fermento. L’ultimo assegnato dalla maestra Alessandra Celentano a Samu ha fatto molto parlare.

Amici, il guanto di sfida della Celentano

Alessandra Celentano

Nel corso del daytime odierno di Amici, sono arrivati nuovi guanti di sfida. Come detto, a far molto parlare è stato soprattutto quello della maestra Alessandra Celentano che ha provato a mettere a confronto sul Classico Samu e il suo allievo Ramon.

Dopo che Maria De Filippi ha letto la lettera della prof nella quale erano spiegate le motivazioni dietro la sua decisione del guanto, il ballerino ha detto la sua: “Non ho mai fatto una variazione. Non penso che esista qualcuno in grado di saper fare tutto. Questo è un punto perso ad occhi chiusi. Ne parlo con Emanuel Lo. Qua penso proprio di fare una figura di me**a“. “Lo devo rifiutare. Questo è un punto perso al 100%”.

A seguito dell’iniziale sfogo, il giovane allievo si è confrontato col suo maestro Emanuel Lo che ha detto: “Io ho pensato prima di arrivare al Serale che avrei accettato tutto. Oltre a questo non può esserci niente di peggio”.

Lasciando la decisione, inizialmente, al ballerino, Emanuel lo ha guardato negli occhi e Samu ha spiegato: “Ripeto, non ho mai studiato variazioni. Sì, l’ho studiato ma non ho mai fatto una variazione”. Poi guardando il video della coreografia: “Io mi immagino che cado tante volte. Secondo me non riesco a farla”. “Che figuracciaaa!”, ha aggiunto.

Alla fine, ha scelto Emanuel Lo: “Non lo facciamo. Mi prendo io la responsabilità. I tuoi occhi si sono spenti. Non deve accadere questo ad un ballerino”.

Di seguito anche i post Instagram del programma con il guanto assegnato e la reazione del ballerino insieme al suo prof:

Riproduzione riservata © 2023 - DG