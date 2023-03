Momento sfilata a Uomini e Donne dove si è presa la scena Gemma Galgani che non ha convinto i telespettatori beccandosi molte critiche.

Nel pomeriggio di Canale 5, a Uomini e Donne è stato tempo di sfilata per il trono Over. Tra le protagoniste le dame ed in particolare Gemma Galgani che ha improvvisato una scena “alla Julia Roberts” ed in particolare alla Pretty Woman.

Gemma Galgani, sfilata a Uomini e Donne

Maria de Filippi

Come detto, nel pomeriggio di Canale 5, a Uomini e Donne è stato tempo di sfilata per quanto riguarda le dame del trono over. Sotto l’attenzione massima dei presenti, Gianni Sperti e Tina Cipollari su tutti, le donne si sono vestite e mosse sul tema “Ti lascio senza fiato”.

Gemma Galgani ha scelto di sfilare con tanto di pianoforte mettendo in scena una parte del noto film con Julia Roberts e Richard Gere ‘Pretty Woman’.

Sebbene la votazione della parte maschile le abbia fruttato una bella seconda posizione finale in classifica, la dama non ha convinto i telespettatori e utenti social.

Tantissimi, infatti, i commenti degli haters della donna che non hanno trovato molto bella la sua prova. “Ma si rende conto che è vecchia?”, “Ma dai, siamo arrivati al limite”, “Io mi sarei super vergognata”, hanno scritto alcuni utenti.

Va detto che la maggior parte dei commenti, però, è stata più in tono ironico sulle reazioni in studio da parte degli opionisisti e soprattutto di Tina Cipollari con cui Gemma non va molto d’accordo.

Ad ogni modo la scenetta si è pure conclusa con il cavaliere Silvio che corteggia appunto la Galgani messo in mezzo alla situazione per “accendere i bollori” di coppia.

Siamo sicuri che nelle prossime puntate se ne vedranno ancora delle belle.

Di seguito anche alcune immagini della sfilata:

Tina spia Gemma durante la sfilata #uominiedonne pic.twitter.com/nnWNan6IXX — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) March 24, 2023

