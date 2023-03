Fanno discutere alcune parole di Luca Onestini al GF Vip. Il motivo? Il ragazzo ha citato il compianto Maurizio Costanzo.

Un’imitazione e una citazione infelice. Caso al GF Vip dove Luca Onestini, imitando l’amico Raffaello Tonon sui è trovato a citare il compianto Maurizio Costanzo non sapendo, evidentemente, della sua triste scomparsa. Sui social, il video delle sue parole è diventato virale.

Luca Onestini cita Maurizio Costanzo al GF Vip

Luca Onestini

Potrebbe esserci una sorta di nuovo caso al GF Vip per alcune parole di Luca Onestini che ridendo e scherzando con gli altri ragazzi della Casa ha imitato l’amico Raffaello Tonon citando, con una battuta, anche il compianto Maurizio Costanzo.

Il filmato con le parole del gieffino è diventato virale in queste ore ma non si comprende se sia recente o meno. Indubbiamente lascia capire come nella Casa, i concorrenti non siano conoscenza della dipartita del noto giornalista e conduttore.

Onestini, come anticipato, facendo la voce dell’amico Tonon, ha fatto anche una battuta parlando della palestra: “Devo anche pagare per sudare, ma per favore”, stava scherzando il ragazzo spiegando la conversazione avuta con Raffello. “Allora gli dico ‘Mens sana in corpore sano’. E lui mi fa: ‘Sì, perché Maurizio Costanzo ti sembra che si alleni molto? Eppure è una grande mente'”.

Proprio queste parole hanno fatto sorridere gli altri concorrenti. Tanti fan hanno commentato le sue dichiarazioni ma anche le reazioni dei vari gieffini ritenendo che la produzione avrebbe dovuto informarli del fatto che il giornalista sia tristemente morto un mese fa. “Ma perché non li avvisano, sarebbe stato meglio”, “Luca parla così perché non sa…”, “Certo che dicono tutto e non li informano di questa cosa triste”.

Di seguito anche il video pubblicato da un utente su TikTok con il dialogo tra i gieffini:

Di seguito, invece, anche un post Twitter di un utente che ha notato proprio quel dialogo:

Oddio onestini che fa battute su maurizio costanzo senza sapere che è schiattato… ahahahahahah #gfvip #donnalisi — Alice♌ (@alicejuvelove) March 23, 2023

