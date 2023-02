Scopriamo cosa c’è da sapere su Raffaello Tonon: tutte le curiosità sulla storia e sulla vita privata dell’opinionista ‘cortese’ della TV!

Classe 1979, Raffaello Tonon è nato a Milano il 20 ottobre sotto il segno zodiacale della Bilancia. Con i suoi modi garbati da uomo d’altri tempi è riuscito a conquistare i telespettatori del piccolo schermo, prendendo parte sia in veste d’opinionista ai programmi di Barbara D’Urso, sia come partecipante ad alcuni programmi TV, tra cui il Grande Fratello Vip, dove ha stretto una bella amicizia con Luca Onestini. Scopriamo cosa c’è da sapere sullo speaker e opinionista, soprannominato Il Conte, dalla biografia alla vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Raffaello Tonon, la biografia

Originario di Milano, Raffaello Tonon è uno di quei personaggi molto conosciuti grazie alle numerosi apparizioni in tv. Il suo esordio è avvenuto quando era uno studente di giurisprudenza: Maurizio Costanzo lo aveva notato e lo ha voluto come ospite al Maurizio Costanzo Show, e successivamente a Buona Domenica, confermandolo un personaggio pubblico del mondo dello spettacolo.

Nel 2005, poi, ha raggiunto l’apice del successo grazie alla vittoria (con il 79% dei voti a suo favore) del reality La Fattoria. Negli anni successivi ha preso parte anche ad altri importanti reality come La Talpa, Grande Fratello Vip e Ciao Darwin.

Non sono poi mancate le interviste nei salotti più ambiti della televisione italiana, come quello di Pomeriggio Cinque, sperimentando anche la conduzione radiofonica grazie ai programmi Pomeriggio Zeta e Proteina Zeta prima e poi con RTL 102.5, dove conduce dal 2019 Miseria e Nobiltà.

La vita privata di Raffaello Tonon

Per oltre sette anni Raffaello Tonon è stato legato a Rossana Feola, la cantautrice di origini napoletane che ha lasciato la sua terra per seguire l’amore. Nel 2016, però, la coppia ha annunciato la separazione definitiva, anche se a Spy la ragazza ha raccontato di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex fidanzato.

In seguito alla rottura, sul web si è vociferata la presunta omosessualità del conduttore radiofonico, prontamente smentita più volte dal diretto interessato e anche dall’ex fidanzata.

Nel 2018, poi, il settimanale Oggi ha dedicato un articolo alla nuova relazione di Raffaello Tonon, il quale avrebbe trovato l’amore in Sardegna, mentre si trovava in vacanza. Della sua nuova fiamma non sono stati aggiunti ulteriori dettagli (non si conosce nemmeno il nome) e il conduttore non ha mai dichiarato nulla a riguardo. In seguito si è parlato di nuovo di una relazione con un uomo. Attualmente sembra essere single.

Nel gennaio 2023 ha dedicato una lunga lettera social nel giorno del terzo anniversario della morte del padre, con cui non aveva un bel rapporto. “Franco Tonon, mio padre, il quattordici gennaio di tre anni fa ha esalato l’ultima fatica terrena, un respiro. Per tre anni ho dimenticato, rimosso. Oggi ricordo. Si è chiuso in quel momento un capitolo della mia vita. Non credo al tempo ‘dottore’ credo che i fuochi attizzati dal rancore si possono sopire per arrivare a spegnersi. Mi piace così“. E ha poi aggiunto: “Non potrà mai mancarmi, non sono ipocrita. Mi conforta sapere che ancora non so sorridergli ma sono sulla buona strada. Ho sentito il bisogno di scrivere questo dolore, perché è dolore“.

Dove vive Raffaele Tonon?

Come già anticipato, l’ex gieffino è una persona molto riservata e nonostante un profilo Instagram ricco di contenuti, non è risaputo dove viva. Quando era fidanzato con Rossana, però, la coppia conviveva in un appartamento di Milano. Si pensa, quindi, che potrebbe essere rimasto a vivere nel capoluogo lombardo.

Quanto guadagna Raffaele Tonon: il patrimonio

Non conoscendo la sua abitazione, non è nemmeno risaputo il patrimonio dell’ex concorrente de La Fattoria. Indicativamente, lavorando come speaker radiofonico potrebbe percepire dai 900 ai 1300 euro lordi mensili, mentre per le apparizioni in televisione i numeri sono decisamente più alti.

Per la partecipazione al Grande Fratello Vip ogni concorrente, in tutte le puntate a cui partecipa, può percepire un cachet che va dai 10 ai 40 mila euro, come rivelato da BlastingNews. Non si conosce però il suo guadagno effettivo.

Raffaello Tonon in 5 curiosità

– Ha rivelato di aver sofferto di depressione per due volte.

– Nella casa del GF Vip ha dichiarato di aver fatto uso della liposuzione sui fianchi e sulla pancia per perdere peso e di non aver mai voluto fare palestra perché troppo pigro. Negli anni si è anche sottoposto ad altri interventi di chirurgia estetica, dal lifting fino ad un presunto trapianto di capelli.

– Uno dei suoi migliori amici è Luca Onestini, con cui l’amicizia è sbocciata all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed è continuata anche fuori. I due si ritraggono spesso insieme anche nei loro scatti Instagram. Nel 2023 si sono ritrovati nuovamente nella casa del GF VIP, dove Onestini era ancora concorrente.

– Ha sempre ammesso che l’unica persona ad aver contato qualcosa per lui è stata sua madre. Come ha spiegato nella casa del GF Vip e riportato da Tvzap.

– È molto amico della fashion blogger Ginevra Lambruschi, tanto che in molti avrebbero pensato che tra i due fosse scattato anche un flirt, subito smentito.

