Arriva via social, su Instagram, una particolare lettera di Raffaello Tonon al padre scomparso ormai tre anni fa. Parole piuttosto dirette.

Un messaggio condiviso sui social, precisamente su Instagram, per ricordare, a modo suo, il padre scomparso ormai da tre anni. Raffaello Tonon ha scelto una lettera dove ha sottolineato il particolare rapporto, non propriamente positivo, col suo genitore.

La lettera di Raffaello Tonon

Raffaello Tonon

“Franco Tonon, mio padre, il quattordici gennaio di tre anni fa ha esalato l’ultima fatica terrena, un respiro. Per tre anni ho dimenticato, rimosso. Oggi ricordo. Si è chiuso in quel momento un capitolo della mia vita. Non credo al tempo ‘dottore’ credo che i fuochi attizzati dal rancore si possono sopire per arrivare a spegnersi. Mi piace così”, ha esordito Raffaello Tonon in una storia social.

E ancora: “Non potrà mai mancarmi, non sono ipocrita. Mi conforta sapere che ancora non so sorridergli ma sono sulla buona strada. Ho sentito il bisogno di scrivere questo dolore, perché è dolore”.

Nella fine del messaggio, anche un ringraziamento, ma non al padre, bensì a sua madre: “Un GRAZIE a mia madre, che ha saputo coprire tanto, con un mantello dignitoso e coerente, e avendo il cuore dalla parte giusta lo ha accompagnato fino alla fine; fortunatamente l’ho seguita. Non mi resta che pedalare, guardando ogni tanto il cielo cercando di sorridere. Scusate il pensiero a voce alta”.

In passato l’uomo aveva raccontato sul rapporto col padre: “Si inciampa, si cade, si litiga, ci si insulta ma soprattutto in casa. Lo dice il figlio di uno che ha dovuto perdonare suo padre dopo che il padre è morto. Io l’ho perdonato dopo la morte, fino a quando era in vita da me non è stato perdonato perché probabilmente era già morto da vivo perché io erano quasi 10 anni che di rapporti non ne avevo più”, le sue parole dette in passato a Mattino Cinque.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram dell’uomo:

