Sorrisi ed effusioni al caldo di Miami. Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembrano davvero brillare d’amore dopo essere usciti da ‘Uomini e Donne’. La coppia ha pubblicato in questi giorni alcuni scatti della loro vacanza direttamente dal sole e dalle spiagge della Florida.

Vacanza a tinte americane per la neo coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo essere usciti da ‘Uomini e Donne, la loro relazione pare andare decisamente bene. I due si sono regalati una bella vacanza a Miami dove da alcuni giorni si mostrano, anche via social, felici e innamorati.

I due hanno fatto vedere diverse foto: dalla colazione al risveglio, fino alle passeggiate e ai baci al mare fino alle serate nei locali. Ida e Alessandro si stanno godendo al massimo questi giorni da fidanzatini e non hanno paura a farsi vedere dai loro fan ma anche ai telespettatori della trasmissione di Canale 5.

Spiccano, poi, tra i commenti alle loro foto, anche alcuni messaggi proprio di “amici” del programma. Tra questi sostenitori, anche Gemma Galgani che non ha perso occasione per dire la sua: “Trasmettete una ventata di emozioni positive”, le sue parole verso la coppia.

Non mancano anche alcuni pensieri un po’ più pungenti ma la maggior parte sono positivi.

Di seguito anche il post Instagram della coppia con alcune foto della vacanza a Miami:

View this post on Instagram

