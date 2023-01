Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, ora al GF Vip. Diversi i temi toccati e tante le polemiche.

Tra i volti più discussi dell’edizione in corso del GF Vip c’è sicuramente quello di Antonella Fiordelisi. La ragazza non manca mai quando si parla di discussioni e polemiche nella Casa ma anche all’esterno. La conferma è arrivata anche dal suo ex Francesco Chiofalo che ne ha parlato, non certo in toni sereni.

Antonella Fiordelisi, le parole dell’ex Chiofalo

Intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli a ‘Non succederà più’, programma in onda su Radio Radio, come riportato da Leggo.it, Francesco Chiofalo non ha risparmiato dure frecciate ad Antonella Fiordelisi, sua ex.

Il primo tema affrontato è stata la relazione attuale della ragazza con Edoardo Donnamaria: “Antonella ha salvato Edoardo sennò all’interno del programma era totalmente trasparente. È medio, l’uomo centrale. Non è simpatico, ma neanche antipatico, non alto ma nemmeno basso. Lei con me non faceva così, non è innamorata. Stava ben attenta a non farmi arrabbiare. Di Edoardo non gliene frega niente”, ha sentenziato l’ex volto anche di Temptation Island.

Altro tema molto forte è la questione televoto. Secondo molti, infatti, il padre della Fiordelisi avrebbe “comprato voti” per farla restare nella Casa del GF Vip: “Lei le conoscenze dei bot ce le ha, il padre ce le ha. Lui ha un comportamento non normale, molto agguerrito. Il padre è il suo manager, è entrato lì dicendo che doveva dimagrire. È un discorso da manager, non da padre. Ha strumenti, un personaggio molto noto gli ha passato un contatto giusto. Lui gli strumenti ce li ha. Non so se l’ha fatto ma gli strumenti ce li ha”, ha spiegato Chiofalo.

Di seguito un recente post Instagram del programma che vede protagonista proprio la giovane ragazza:

