Dopo le critiche al nuovo programma di Milly Carlucci, L’Acchiappatalenti, è arrivato il curioso e inatteso commento di Selvaggia Lucarelli.

Una nuova avventura è iniziata per Milly Carlucci sulla Rai con la trasmissione ‘L’Acchiappatalenti’. Per la conduttrice non c’è stato un super boom come ci si poteva aspettare, visti anche i precedenti dei suoi altri programmi, e per questo in tanti hanno considerato l’esordio “deludente”, alcuni anche “disastroso”. A rispondere alle critiche ci ha pensato, a sorpresa, una persona molto vicina alla presenatrice, ovvero Selvaggia Lucarelli che ha commentato in modo molto diretto il debutto dello show.

Selvaggia Lucarelli, il commento su L’Acchiappatalenti

Selvaggia Lucarelli

Come anticipato, la Lucarelli, attraverso un post su X, ha detto la sua sulle critiche che il nuovo programma della Carlucci ha ricevuto. Secondo la penna graffiante, in realtà, i risultati fin qui ottenuti da L’Acchiappatalenti non sarebbero affatto male, anche comparati con altre trasmissioni della stessa conduttrice.

“Ho recuperato la puntata di #Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci. Lavorando con lei e con il gruppo, non ho mai scritto nulla per esempio del Cantante Mascherato ma questa volta una cosa la voglio dire”, ha esordito la donna. “Il 17% mi pare un risultato notevole e non certo disastroso come qualcuno dice”.

Il paragone con Ballando con le Stelle

La presa di posizione della buona Selvaggia è andata avanti citando l’altro famoso programma della Carlucci, ovvero ‘Ballando con le Stelle’, di cui lei stessa è stata (ed è ancora) protagonista come giudice: “Ballando in alcune edizioni non è andato così lontano da questo risultato, per non parlare di altri programmi che sono costati due reni di Kim Kardashian”, ha scherzato.

Poi, sempre con ironia, la penna graffiante ha aggiunto alcuni note di colore sui protagonisti del programma: “Soprattutto considerato il fatto che ho visto una parte del programma e c’erano un pulcino che si spaccava il becco con una telecamera, Wanda Nara che guardava tutto con lo stupore del gatto che guarda l’oblò della lavatrice e Sabrina Salerno che non era in grado di aprire un pennarello”, il tutto accompagnato da una emoticon della risata.