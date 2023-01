Si torna a parlare dei Rolex di Francesco Totti. Questa volta, a quelli che sarebbero stati venduti e rivenduti, da un gioielliere a Montecarlo.

Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, la vita di Francesco Totti è tornata a marciare per il verso giusto con Noemi Bocchi. Eppure, qualche questione in sospeso c’è ancora. Una di queste è relativa ad alcuni Rolex che, secondo indiscrezioni di Dagospia, l’ex Pupone avrebbe venduto ad un gioielliere di Montecarlo che, a sua volta, avrebbe deciso di rivenderli. In queste ore è spuntato un audio rubato all’ex giocatore della Roma che spiegherebbe la sua posizione sulla vicenda.

Totti e l’audio rubato sui Rolex

FRANCESCO TOTTI

Stando ad una recente ricostruzione pubblicata su Dagospia, si era ipotizzato che Francesco Totti avesse venduto una parte della sua collezione di Rolex (di quella famosa e contesa con la Blasi) ad un gioielliere di Montecarlo che, nel 2020, li avrebbe a sua volta rimessi in vendita.

In queste ore, però, grazie ad un servizio con un audio “rubato” al Pupone, ‘Non è l’Arena, programma condotto da Massimo Giletti, avrebbe in un certo senso, smontato quella tesi.

Da quanto si sente dal servizio e dall’audio con la voce dell’ex capitano della Roma, infatti, il Pupone, nonostante alcuni dettagli che farebbero pensare che gli orologi siano i suoi, sembra essere totalmente estraneo a quegli oggetti: “Immagino, ma neanche c’è bisogno che me lo dici. Neanche so di chi cao sono quegli orologi. Sì m’hanno mandato pure a me le foto, m non so di chi sono quegli orologi. Chi cao si è mai venduto niente. /Qualcuno ha fatto gli orologi con scritto ‘Totti’, così…'”.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con l’audio di cui vi abbiamo parlato:

