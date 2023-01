Dopo l’assenza di diversi giorni, Antonino Spinalbese è rientrato al GF Vip ma i telespettatori (e non solo) sono arrabbiati.

Ha fatto discutere quando era in Casa, lo ha fatto anche da fuori e, ancora peggio, a quanto pare, sta facendo ora che è rientrato. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese che, dopo l’assenza dal GF Vip causa problemi di salute, ha fatto il suo ingresso, di nuovo, tra le mura dell’abitazione più spiata d’Italia. Peccato che dopo poche ore, il suo nome abbia già fatto arrabbiare tanti telespettatori…

Antonino Spinalbese rientrato al GF Vip fa discutere

Antonino Spinalbese

Ma cosa ha fatto infuriare i telespettatori e seguaci del GF Vip? Cosa ha combinato Antonino Spinalbese questa volta? In realtà, nulla di particolare, almeno non nella Casa. Bensì qualcosa che avrebbe fatto fuori, quando era, magari, in ospedale e poteva appunto comunicare con l’esterno e “guardare” sotto un occhio differente cosa accadeva nel reality.

Infatti, molti telespettatori hanno notato che al suo ingresso bis nella Casa, l’ex di Belen si sia comportato in modo decisamente sospetto. In primis baciando, per salutarla, Nikita con cui aveva discusso aspramente in passato, poi “scherzando” senza salutare e dicendo la parola “furbetto” a Luca Onestini.

Dettagli che potrebbero far comprendere come Spinalbese abbia sentito un po’ il parere del pubblico verso certi concorrenti e che spiegano anche la reazione delle persone: “Si è tradito”, “Ha sicuramente visto cosa è successo anche quando era assente”.

Ma non solo. Alcuni utenti social hanno pubblicato anche un altro video dove l’uomo sembra dare indicazioni sul gradimento a Edoardo Tavassi.

Proprio Tavassi, insieme a Donnamaria, ha criticato l’hairstylist perché “favorito” dalla sua uscita e dalla possibilità di capire determinate dinamiche da fuori.

Insomma, rientrato da poco nella Casa, Antonino è già assoluto protagonista. E non proprio in positivo…

Di seguito anche un recente post Twitter di un utente che ha condiviso un momento nel quale l’uomo sembra dare informazioni sulle preferenze all’esterno del pubblico:

non ci ha messo neanche un giorno a spoilerare le informazioni esterne però vabbè, il parrucchiere deve rimanere sennò gli autori piangono #gfvip

pic.twitter.com/eCjgp2fhrA — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 14, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG