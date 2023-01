Amadeus risolve – una volta per tutte – il giallo sull’invito a Silvia Toffanin per il Festival di Sanremo 2023: cosa è accaduto.

In occasione del primo ascolto delle canzoni in gara a Sanremo 2023, Amadeus ha incontrato i giornalisti della sala stampa. Sottoponendosi ai quesiti e alle curiosità dei presenti, il direttore artistico e conduttore del Festival ha provato a chiarire una volta per tutte cosa è accaduto con Silvia Toffanin e il presunto invito alla gara canora.

Silvia Toffanin, giallo su Sanremo 2023

Alcune settimane fa, si era diffusa la voce di un invito fatto da Amadeus alla conduttrice di Verissimo per il Festival di Sanremo 2023.

L’agente della Toffanin, Graziella Lopedota, aveva commentato: “Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali”.

Intervistato da Fanpage, però, Amadeus ha riportato una versione dei fatti leggermente diversa parlando di un messaggio ironico inviato alla Lopedota.

“La spiegazione l’ho già data, c’è stata chiaramente una richiesta un primo anno (per il Festival di Sanremo 2020, ndr), quest’anno non c’è stata – ha sottolineato – . Con Graziella ci conosciamo da 35 anni, avevo letto una delle indiscrezioni in cui si parlava di Silvia Toffanin a Sanremo e le ho mandato un messaggio con la faccia che ride scrivendo: ‘Perché, accetterebbe?’. E lei mi ha detto: ‘Non credo proprio, non so perché sia uscita questa notizia’”.

“Gli inviti ufficiali li faccio in una maniera diversa – ha aggiunto in conclusione Amadeus – .Non con un messaggino con l’emoticon della faccia che sorride. Quando invito qualcuno, lo invito personalmente e non con un messaggino”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG