Stefano Fiordelisi: scopriamo insieme chi è il padre di Antonella, la modella, influencer e protagonista del GFVip 2022.

Antonella Fiordelisi si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo nostrano per la sua partecipazione (nel 2019) al celebre programma tv delle coppie, Temptation Island. Antonella era infatti una single e tentatrice di quell’edizione ma dopo quell’esperienza il successo della giovane è praticamente esploso sui social. Oggi però, non vogliamo parlarvi della carriera della bellissima modella e influencer campana, bensì di una figura che nella vita di Antonella ricopre da sempre un ruolo davvero importante: suo padre, Stefano Fiordelisi. Vi raccontiamo allora tutto quello che abbiamo scoperto su di lui,sulla sua vita privata e alcune curiosità.

Chi è Stefano Fiordelisi

Stefano Fiordelisi è originario della Campania. E’ nato a Salerno nel 1957 ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza. Di professione è un noto avvocato e continua a lavorare nella sua citta natale. Stefano è più volte intervenuto pubblicamente a difesa della figlia ed in particolare nel 2022 quando Antonella è entrata a far parte della casa più spiata d’Italia diventando una delle protagoniste indiscusse dell’edizione del Grande Fratello Vip.

Stefano Fiordelisi, vita privata ( e dove vive)

Che cosa sappiamo invece sulla vita privata di papà Stefano? L’avvocato salernitano è felicemente sposato con Milva, la madre di Antonella e con la quale vive sempre nella città di Salerno. Sulla sua dolce metà non abbiamo al momento alcuna informazione ma la coppia è molto affiatata ed appare spesso insieme sui rispettivi social.

Stefano Fiordelisi, 5 curiosità

-Stefano Fiordelisi è molto presente sui social, in particolare su Instagram.

-Fra le sue grandi passioni c’è anche il calcio.

-L’avvocato è infatti un grande tifoso della Salernitana.

-Da tipico uomo del sud ama il mare e predilige le vacanze in spiaggia.

-Una delle sue frasi preferite è “O si domina o si è dominati” ma anche “Meglio soli che male accompagnati”.

