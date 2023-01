Anche Fedez prenderà parte, in un certo senso, a Sanremo 2023. Il rapper ha confermato tutto e ha spiegato cosa abbia in mente…

In queste ore è arrivata la conferma che anche Fedez prenderà parte, in un certo senso, al Festival di Sanremo 2023. Come? Il rapper, marito di Chiara Ferragni – co conduttrice per la prima e l’ultima serata dell’evento – sarà impegnato insieme a Salmo, Takagi & Ketra e Guè a bordo di Costa Smeralda, il ‘palco sul mare’ della musica di Sanremo. Sui social, l’artista ha svelato alcune cose che ha in mente per l’occasione.

Fedez a Sanremo dalla nave da crociera: le parole

Fedez

Come detto, ci sarà, a modo suo, anche Fedez al Festival di Sanremo 2023. Il rapper si esibirà sul palco sul mare che, idealmente, unisce l’Ariston alla nave da crociera Costa Smeralda. Dopo la divulgazione della notizia, l’arista è intervenuto sui social, attraverso alcune stories Instagram, dando una piccola anticipazione che potrebbe rendere il tutto piuttosto “scoppiettante”.

“Ho letto che hanno annunciato che sarò sulla nave a Sanremo, mi esibirò”, le parole del marito di Chiara Ferragni. “La cosa bella è che non posso spoilerare nulla di quello che farò”. Il motivo è presto detto: “Perché non ho assolutamente idea di che cosa farò”.

Poi, mettendo al vaglio le ipotesi: “Nel senso, non avendo singoli in promozione, so che farò una cosa solo per Sanremo, ma non l’ho ancora fatta. Quindi potrebbe diventare una cosa simpatica o una cosa tipo 1 maggio…no scherzo, non lo farei mai. Simpatica, simpatica, chissà”.

Il riferimento è al concerto del 1 maggio quando fece polemica proprio con la Rai. Sulla questione, però, il rapper ha subito precisato che la sua era solo una battuta.

Di seguito, invece, un simpatico recente post Instagram di tutta la famiglia dei Ferragnez:

