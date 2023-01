Arrivano dei retroscena relativi alla puntata di Amici dove si è discusso del caos avvenuto a Capodanno. A svelarli Alessandro Cattelan.

Sono state ore davvero pesanti nella casa di Amici che ha visto consumarsi il caso Capodanno con alcuni alunni protagonisti, in negativo, di fatti molto gravi. Durante l’ultima puntata del programma andata in onda domenica, si è fatta chiarezza sull’accaduto con diversi provvedimenti presi. Tra gli ospiti, anche Alessandro Cattelan che, stamane, a Radio Deejay, ha raccontato cosa sia accaduto pure dietro le quinte del programma.

Amici, caos Capodanno: il retroscena di Cattelan

Maria De Filippi

Cattelan, come detto, era ospite della puntata di Amici per fare da giudice. Il presentatore si è trovato protagonista in studio solo dopo che il “caso Capodanno” era ormai stato messo da parte. Eppure, le sensazioni sono state davvero forti anche da dietro le quinte.

“Sono arrivato lì e c’erano tutti che piangevano, si scusavano”, ha spiegato il conduttore radiofonico. “Lì per lì ho detto cosa hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno? Per stemperare, come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e mi dicevano “no no, stavolta l’hanno combinata grossa i ragazzi’. Nessuno lo ha detto neanche a me”.

Curioso anche l’atteggiamento di Rudy Zerbi: “C’era Rudy, era inca****o come una iena. Ha richiamato uno dei ragazzi come a scuola e gli ha detto di non ridere. Erano tutti arrabbiati come delle iene e non hanno raccontato neanche a me. Avete passato il weekend a chiedermi, ma non lo so”.

Su quanto accaduto a Capodanno ci sono state tante ipotesi, persino una che parla della noce moscata “sniffata” per divertimento con alcuni alunni che sarebbero stati male.

Sull’argomento Cattelan non si è sbilanciato: “Un po’ io non credo alle cose che dicono sul Web e poi mi sembrava una roba talmente stupida che dicevo ‘questa se la sono inventata’. Mi sembrava una ca..ta talmente grossa… Infatti non so se è vero, non prendete le cose come vere. Io non so niente”.

Di seguito anche un post Instagram del programma dove il presentatore è intento a giudicare gli allievi:

