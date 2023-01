Amici di Maria De Filippi è finito nell’occhio del ciclone dopo alcuni “fatti gravi” che hanno coinvolto un gruppo di concorrenti del talent show. La produzione ha deciso quindi di prendere importanti provvedimenti nei confronti di alcuni di loro tanto che nella puntata in onda ieri, 15 gennaio, si è assistito all’eliminazione di Tommy Dali e Valeria Mancini. E, proprio la ballerina fatta fuori dalla Scuola, ha deciso di rompere il silenzio sul Capodanno gate.

Da giorni, in rete, circola la voce che i concorrenti di Amici 22 spediti direttamente in sfida dopo quanto accaduto a Capodanno, avrebbe sniffato della noce moscata.

Alcune teorie sembrano confermare le voci iniziate a diffondersi, mentre altre smentiscono categoricamente quanto riportato.

La produzione di Amici ha deciso di non proferire parola sui fatti accaduti, ma dopo l’eliminazione dal programma Valeria ha rotto il silenzio per fare delle precisazioni.

“Non ho mai sniffato nulla in vita mia, tanto meno noce moscata”, ha sbottato lei sui social. Cosa sia accaduto a Capodanno nella scuola di Amici, dunque, continua a rimanere un mistero…

