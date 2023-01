Belén non trova pace nemmeno nei momenti di relax al parco con la figlia Luna Marì: i fotografi la assediano e lei mette il muso.

La vita di Belén gode di pochissimi momenti di privacy. I fotografi la inseguono in ogni luogo, anche quando la showgirl decide di trascorrere un po’ di tempo libero al parco con la figlia Luna Marì. L’ultimo video condiviso dalla Rodriguez su Instagram e registrato da Whoopsee, mostra una Belén rabbuiata e con il muso lungo. Gli hater non hanno perso occasione di attaccarla e lei ha deciso di rispondere a tutti: “Rivoglio la mia libertà!”.

Belén, cosa è successo al parco con Luna Marì

“Ma riesci una volta nella vita ad essere spontanea?! Anche al parco con tua figlia sei sempre in posa”, “Fa la fi*a perché sa di essere ripresa dai fotografi. Che squallore!”, hanno iniziato a commentare gli hater, “Assente totalmente…tutta una posa …ma guarda che se ti muovi come una normale donna con una figlia al parco non risulti meno bella”, si legge ancora sui social.

Questa volta, però, Belén non è riuscita a rimanere in silenzio e a chi l’ha accusata di avere il muso lungo e di posare anche nei momenti di relax con la figlia, lei ha replicato a tono. Senza risparmiare una frecciata nei confronti dei paparazzi che hanno registrato il video.

“Io non faccio la fi*a, divento rigida perché vorrei tanto riuscire ad uscire con lei senza essere scattata. Chiedi al paparazzo? – ha replicato la showgil sui social – .Ho chiesto: non possiamo evitare visto che avete già fatto le foto ieri? È per quello che sono seria, perché un po’ mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i piccoli”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG