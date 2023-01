Da tempo sotto la lente d’ingrandimento per alcuni atteggiamenti decisamente sopra le righe, Britney Spears torna a far parlare di sé.

Il matrimonio, le polemiche e i tanti post sui social decisamente discutibili. Britney Spears torna a far parlare di sé e lo fa, questa volta, con una reazione spropositata durante una cena in ristorante. Il tutto, finito ovviamente sotto l’attenzione dei social dove il filmato con le immagini dell’accaduto è diventato presto virale.

Britney Spears: la reazione folle in ristorante

Britney Spears

A quanto pare, questi ultimi giorni, non sono stati molto piacevoli per Britney Spears. La popstar americana è diventata virale a causa di un video che la vede come protagonista di una forte “litigata” verso alcuni fan che la stavano fotografando in ristorante.

La 41enne è stata pizzicata in un locale in centro a Los Angeles, insieme al marito 28enne Sam Asghari. Appena varcata la soglia del ristorante, la cantante ha attirato rapidamente l’attenzione dei fan che hanno immediatamente provveduto a fotografarla e girare filmati.

Un fatto che per “i vip” è un’abitudine ma che questa volta pare aver agitato, e non poco, la popstar…

A cena con il marito Sam e la guardia del corpo, infatti, Britney è apparsa visibilmente irritata da quanto le stava accadendo attorno.

In modo particolare quando alcuni dei presenti, oltre ai fan già citati, hanno iniziato a riprenderla con i rispettivi smartphone.

Secondo quanto riportato da TMZ, alcuni presenti hanno raccontato di una reazione esagerata della donna che avrebbe avuto un comportamento folle. “Era totalmente impazzita”, hanno spiegato i testimoni dell’accaduto.

Molti hanno affermato che la cantante ha più volte inveito contro le persone e abbia anche “delirato” con frasi senza particolare senso. Una reazione poco piacevole che ha poi costretto lei e il marito a lasciare il locale.

Nel video diventato virale, la popstar è seduta da sola, parla, forse, da sola, e se la prende con le persone che la filmano. Solo dopo alcuni istanti, la donna si è alzata e, accompagnata dalla guardia del corpo, ha lasciato il posto.

Di seguito anche il video condiviso su Tik Tok da un utente:

