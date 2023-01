Momento social per Michelle Hunziker che ha dedicato alcune parole a tutti i suoi fan sul tema del tempo che passa e dell’età che avanza.

Sempre molto attenta a certi temi, Michelle Hunziker ha voluto mandare un bel messaggio sui social ai suoi seguaci. La showgirl, attraverso alcune stories Instagram, ha analizzato un argomento spesso non vissuto molto bene: il tempo che passa e l’età che avanza. La conduttrice ha spiegato come vive, lei, lo scorrere inevitabile della vita e ha consigliato di non mettersi ansie inutili.

La riflessione di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker

“Un sacco di amici, quando ho fatto i 40 anni, mi hanno detto: ‘Cambierà tutto, andrai in crisi, la vita cambia, non recupererai più come prima’”, ha esordito Michelle Hunziker nel corso di una diretta social. “Io ragazzi non riesco a viverla così perché sono troppo entusiasta della vita e non ho tempo di soffermarmi sul tempo che passa”.

Dichiarazioni che hanno poi trovato anche una spiegazione più complessa nelle successive parole della showgirl svizzera: “Non è il tempo che passa, sono le cose che cambiano, cambia la visione del tempo che passa. Io non mi sento invecchiare. Mi sento cambiata, più saggia”, ha detto la biondissima ex moglie di Eros Ramazzotti.

E ancora: “Col passare del tempo si acquistano un sacco di consapevolezze per cui è bello andare avanti con l’età, è una roba meravigliosa e bisogna solo chiedere di mantenere la salute, quella è la cosa più importante secondo me”. In conclusione: “Io mi sto avvicinando ai 46 anni e ci penso. Certo. Penso a tutta quest’ansia che c’è di invecchiare e invece no, cerchiamo di viverla bene”.

Di seguito, invece, un altro bel messaggio della showgirl pubblicato in un post Instagram per augurare a tutti un buon 2023:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG