Si continua a parlare del Capodanno gate di Amici 22: su Twitter è spuntata la chat di uno degli eliminati nelle ultime registrazioni.

Sta facendo molto chiacchierare quanto accaduto nel corso delle ultime registrazioni della puntata di Amici che andrà in onda il prossimo 15 gennaio. Gli allievi coinvolti nel caso che sta diventare un vero e proprio giallo da risolvere sono stati Tommy Dali – eliminato in direttissima – Valeria Mancini – uscita dalla Scuola dopo una sfida immediata contro Cricca – Maddalena Svevi, Wax, NDG e Samu. E, mentre pare che la teoria sullo sniffamento della noce moscata sia stata smentita, spunta in rete la presunta chat della cantante fatta fuori dal talent show.

La chat di Valeria dopo l’uscita da Amici 22

Secondo quanto riportato, Valeria Mancini avrebbe parlato di un suo coinvolgimento marginale nella situazione che ha scatenato il caos nella scuola di Maria De Filippi.

“Se avessi saputo che non si poteva fare non l’avrei mai fatto”, avrebbe commentato lei poco dopo l’eliminazione.

Intanto, in rete, è comparsa una presunta chat in cui Valeria scrive: “Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione, non doveva essere per me quel provvedimento. E non me lo meritavo”.

Visto il gran trambusto e l’interesse che il Capodanno gate sta suscitando in rete e tra il pubblico di Amici, la redazione di Maria De Filippi potrebbe decidere di intervenire per fare maggiore chiarezza sul caso e smentire tutte le ipotesi fatte finora.

Riproduzione riservata © 2023 - DG