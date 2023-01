Il Codacons punta gli occhi sul Grande Fratello Vip: per il reality show di Alfonso Signorini guai in vista dopo un presunto televoto truccato.

Da settimane si chiacchiera su un presunto televoto falsato del Gf Vip. Lo scorso 26 dicembre Antonella Fiordelisi ha vinto il televoto contro Oriana Marzoli risultando la preferita del pubblico. Lo stesso Alfonso Signorini, però, aveva palesato lo stupore per quel risultato, consapevole del sentiment degli spettatori sulla concorrente napoletana: Antonella, infatti, sembrava essere tutt’altro che gradita al pubblico da casa.

Il Codacons attacca il Gf Vip

L’esito di quel televoto ha fatto insorgere il web e gli spettatori, che hanno puntato il dito contro il Gf Vip ritenendo si fosse trattato di un voto pilotato.

Secondo molti, infatti, le preferenze espresse per la Fiordelisi erano frutto di bot e, dopo le innumerevoli proteste, il Codacons ha deciso di intervenire.

“Dopo infinite proteste abbiamo chiesto di verificare i voti, perché sia noi sia il pubblico siamo per la correttezza e la trasparenza della procedura dei voti – ha commentato il presidente Carlo Rienzi attraverso le pagine del settimanale Nuovo Tv – . Anche se sembrano solo giochi, in realtà molte volte su questi reality show vengono fatte scommesse legali e a volte illegali, per cui le cose si fanno decisamente serie”.

Secondo l’esponente del Codacons, infatti, i bot sarebbero meccanismi che “fanno saltare la par condicio e la trasparenza del gioco”: “È una truffa nei confronti dei telespettatori, che non possono che sentirsi presi in giro”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG