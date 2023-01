Nell’ultimo numero di Chi Alfonso Signorini ha detto la sua riguardo alle accuse di televoto truccato al GF Vip, dopo la vittoria di Antonella.

La puntata del GF Vip di lunedì 26 dicembre era stata travolta da numerose critiche dopo la vittoria al televoto di Antonella Fiordelisi. In moltissimi hanno urlato allo scandalo, ritenendo che il televoto del programma fosse truccato, vista la netta preferenza sui social per Oriana Marzoli. Una vittoria molto inaspettata, quella di Antonella, che sui social non ha mai goduto di grande seguito. Sulla questione hanno parlato in molti, ora è proprio Alfonso Signorini a chiarire e dire la sua, e lo fa sulla rivista Chi.

Alfonso Signorini: televoto truccato al GF Vip?

Dopo la vittoria di Antonella al televoto, in molti hanno pensato che l’influencer campana abbia comprato dei “bot“, ovvero dei profili falsi esteri, probabilmente provenienti dalla Cina. Sulla questione cerca di fare chiarezza Alfonso Signorini, che su Chi ha risposto alla lettera di una fan: “Caro Alfonso, non sono solita scrivere, ma oggi proprio non posso esimermi dal farlo. Non ho mai voluto credere che il GF fosse pilotato, ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto la Tontonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto“.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha riposto così, chiarendo ogni dubbio: “Cara Cristina, lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”. Sembra quindi che non ci sia alcun trucco dietro al televoto della penultima puntata, e che la redazione abbia controllato più volte per esserne certa.

