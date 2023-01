Paola Caruso ha condiviso una foto da un letto d’ospedale, rivelando di essere stata molto male per le condizioni di salute di suo figlio.

Paola Caruso si trova al momento ricoverata in ospedale. A dare la notizia è la stessa showgirl, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto spiegando di aver passato il periodo più brutto della sua vita dopo la disgrazia successa a suo figlio Michele. La donna, infatti, ha recentemente rivelato che le condizioni di salute del suo bambino sono piuttosto gravi, senza andare però nel dettaglio.

Questo dolore e stress accumulato negli ultimi giorni hanno fatto crollare la donna, che ora deve prendersi cura, oltre che di suo figlio, anche di sé stessa.

Paola Caruso: ricoverata in ospedale

Non sono ancora chiare le condizioni di salute della donna. Ad accompagnare la foto sul letto di ospedale ha scritto: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa. Il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.

Il piccolo Michele è nato nel 2019 dalla relazione che Paola ha avuto con l’imprenditore Francesco Caserta, che però non si è mai occupato del bambino. Negli scorsi giorni la showgirl aveva aggiornato sulle condizioni di salute del figlio: “È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”.

La ragazza di trovava a Sharm El Sheikh quando Michele ha iniziato a stare male: “Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele”.

