Belen Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino e ha confidato il motivo della loro separazione.

Belen Rodriguez torna a parlare del suo lungo e importante rapporto con Stefano De Martino in un’ intervista al settimanale F. Il loro rapporto, iniziato nel 2012, è sempre stato sotto la luce dei riflettori e questo sicuramente non ha aiutato nelle fasi iniziali della loro relazione, essendo entrambi molto giovani. Al tempo Belen aveva 26 anni, De Martino solamente 22. Dopo un lungo tira e molla, un matrimonio lampo e un figlio, nel 2022 si sono riuniti, questa volta, dice la showgirl, per sempre.

Belen Rodriguez: il rapporto con Stefano De Martino

Belen e Stefano si sono conosciuti nel 2012 nel dietro le quinte di Amici: “Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”.

Il primo periodo insieme è stato ricco di felicità per la coppia, che si è sposata con un matrimonio in grande e ha vissuto la prima gravidanza mettendo al mondo il figlio Santiago. Poi, però, è arrivata la crisi e la separazione. Stefano era molto giovane all’epoca e con un futuro molto incerto, aveva bisogno di trovare il suo posto nel mondo e aveva bisogno di farlo da solo: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”.

La showgirl ha rivelato che lei non avrebbe mai detto addio a Stefano perchè era ancora tanto innamorata, ma confessa: “La vita con un ballerino non è facile: c’è tanto egocentrismo, poche soddisfazioni personali, guadagni inferiori. All’inizio, quando non aveva i mezzi per realizzare i suoi progetti, sono stata sicuramente il suo muro portante. E comunque l’ho sempre sostenuto tantissimo”.

Il ritorno di fiamma nel 2022

Nel 2022 Belen e Stefano sono tornati insieme, e nell’intervista la donna ne approffita per parlare del rapporto del ballerino con il figlio Santiago e con Luna Marì, la bambina che Belen ha avuto insieme ad Antonino Spinalbese: “Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme”.

