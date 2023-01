Nuova frecciata di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni a proposito delle cose che si “portano via” dagli alberghi.

Solamente poche ore fa vi avevamo parlato di alcune frecciate che Selvaggia Lucarelli, anche durante le sue vacanze in Nepal col compagno, aveva fatto a Chiara Nasti e alla trasmissione di cui è giudice, ‘Ballando con le Stelle’. Ora, la giornalista ha punzecchiato, e non in modo leggero, Chiara Ferragni, altra sua “nemica”. Il tema? I famosi souvenir che le persone, delle volte, portano via dagli alberghi…

Selvaggia Lucarelli, la frecciata a Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli

In viaggio con Lorenzo Biagiarelli in Nepal, a Selvaggia Lucarelli non sfugge l’attualità televisiva e non mancano i ricordi di alcune questioni del passato. La conferma più recente è stata la frecciata a Chiara Ferragni arrivata con una storia Instagram decisamente mirata.

La giornalista ha rispolverato una vecchia polemica legata alle persone – Ferragni compresa (come aveva detto in un video social) -, che portano via asciugamani o altro dagli hotel nei quali alloggiano. Il tutto senza pagare e, quindi, in modo “illegale”.

La penna graffiante ha scritto facendo riferimento ad un fatto che l’ha vista nei minuti precedenti protagonista in prima persona: “Mi porto via (pagando, mica so’ la Ferragni che mi nascondo gli asciugamani sotto il maglione) la crema della spa che si chiama Pancha Kosha, roba per cui ho riso mezz’ora senza essere compresa”.

Si tratta di una frase che, ovviamente, non ha bisogno di tante spiegazioni. Soggetto e frecciata sono piuttosti chiari. Chissà se la Ferragni vorrà rispondere o meno. Certo è che anche l’aria straniera non ha cambiato le vecchie abitudini della Lucarelli che sembra essere decisamente carica. Chissà cosa combinerà e quali saranno le sue prossime dichiarazioni una volta tornata in Italia…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della giornalista dal Nepal:

