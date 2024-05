Tante notizie negli ultimi giorni dal mondo dei social, della tv e dello spettacolo. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni decisamente movimentati per quanto riguarda le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione. Non sono mancati episodi particolari come nuovi dettagli sul caso della rissa, o presunta tale, tra Fedez e Cristiano Iovino. Attezione, poi, anche ai nuovi amori con Sonia Bruganelli protagonista. Scopriamo i migliori gossip della settimana dal 13 al 17 maggio 2024.

I gossip della settimana: la foto Fedez-Iovino

Fedez

Il caso Fedez-Iovino e la presunta rissa nella discoteca milanese The Club si accende di nuovi dettagli. Infatti, in queste ore, sono apparse alcune immagini relative a quello che sarebbe stato lo scontro tra il rapper e il personal trainer. I due sembrano essere stati divisi da alcuni presenti. Dopo questo episodio si è poi verificato il pestaggio all'”ex uomo del caffè” con Ilary Blasi.

Il caso del finto furto a Rovazzi

Fabio Rovazzi

Ha fatto tanto parlare di sé anche Fabio Rovazzi. Il giovane artista, infatti, ha inscenato il furto del proprio telefono durante una diretta social. La notizia dell’accaduto si è diffusa in modo inatteso tanto che il diretto interessato è stato obbligato a chiarire tutto. Si è trattato di una trovata per pubblicizzare l’uscita di un suo nuovo lavoro…

Nuovo amore per Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli

Ma in questi ultimi giorni è stato tempo anche di nuovi amori. Sembra, infatti, che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia siano una coppia. I due hanno smentito ma nuove indiscrezioni sul loro conto parlano di una frequentazione che dura ormai da mesi…

Il matrimonio tra Guenda Goria e Mirko Gancitano

Guenda Goria e Mirko Gancitano

Se si parla di amore non possiamo non nominare i novelli sposini, Guenda Goria e Mirko Gangitano. La coppia si è sposata in Sicilia in queste ore. La cerimonia delle nozze si è svolta nella maestosa cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo.

Addio a Franco Di Mare

Franco Di Mare

Infine, anche un terribile lutto. Infatti, purtroppo, il noto giornalista Franco Di Mare ci ha lasciato. L’uomo, storico volto Rai, era alle prese con una terribile malattia. La famiglia ha comunicato il suo decesso. Solamente poco tempo fa era apparso sul Nove, da Fabio Fazio, a ‘Che Tempo Che Fa’ dove aveva spiegato la sua drammatica situazione clinica.