Colpo di scena nel caso di furto ai danni di Fabio Rovazzi. L’artista ha spiegato cosa sia accaduto davvero a Milano.

Era sembrato tutto vero ma poi, a causa dell’ampia diffusione della notizia, ecco che Fabio Rovazzi ha dovuto fare luce e svelare cosa ci fosse dietro il furto del suo telefono subito in pieno centro a Milano durante una diretta social. L’artista ha dato delucidazioni in merito affermando che tutto fosse organizzato per via di una trovata di marketing.

Fabio Rovazzi, la verità sul furto del telefono

Fabio Rovazzi

Come detto, forse anche a causa dell’ampia diffusione della notizia, Rovazzi ha voluto fare il punto sulla vicenda del furto del telefono subito in pieno centro a Milano mentre si trovava in una diretta Instagram con i fan. Sebbene i dubbi sull’accaduto erano tanti fin dall’inizio, la rapina subita era sembra reale. Invece, nulla era veritiero…

“Ho pensato ad un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio”, ha detto Rovazzi. Poi, un passaggio anche sul finto ladro: “Lui è Giovanni, un bravissimo ragazzo. La notizia è sfuggita di mano”.

Le reazioni alla verità

Insomma, per il cantante è stata solo una trovata di marketing per lanciare il nuovo singolo ‘Maranza‘. Nessun furto, così come non c’era stata, appunto, alcuna denuncia da parte dell’artista. In tantissimi avevano creduto alla disavventura per lui e lo si evince anche dai tanti commenti arrivati sul web: “Cavolo, ci ero cascato”, ha scritto uno. “Però i tg ci hanno creduto in pieno. Ne hanno parlato tutti”, ha scritto un altro utente. “Bisogna informarsi bene prima di scrivere e dire cose false. Io non ci avevo creduto, Fabio sei un genio in queste cose”, ha sottolineato un’altra persona.

Di seguito anche il post Instagram dell’artista con tanto di spiegazione: