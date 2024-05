Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati in Sicilia al settimo mese di gravidanza. Scopri i dettagli del matrimonio da favola.

Finalmente Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno coronato il loro amore con un matrimonio da sogno in Sicilia. La cerimonia delle nozze si è svolta nella maestosa cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, un luogo suggestivo che ha aggiunto un tocco di magia all’evento. Guenda, splendida nel suo abito di pizzo bianco con scollatura a V e uno strascico imponente, ha incorniciato il suo pancione di sette mesi con eleganza, mentre stringeva un bouquet di peonie bianche.

Ma vediamo nel dettaglio chi c’era alle tante attese nozze e, soprattutto, qual è stato il look scelto dalla sposa per il grande giorno.

Gli invitati vip alle nozze di Guenda Goria

Il matrimonio della figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, e Mirko Gancitano si è tenuto il 16 maggio ed è stato un evento memorabile, seguito da una proposta altrettanto indimenticabile fatta ai Caraibi. La cerimonia, emozionante e toccante, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti, Alex Belli con Delia Duran, Sarah Altobello, Dayane Mello, Giucas Casella e Federico Fashion Style hanno condiviso la gioia del momento con gli sposi.

Fuori dalla chiesa, invece, i due neosposi sono stati accolti da una grande folla di fan e curiosi.

Gli abiti da sposa di Guenda Goria

Per la cerimonia religiosa, Guenda ha scelto un prezioso abito in pizzo bianco che metteva in risalto la sua maternità. Successivamente, per la festa, ha optato per un secondo abito ispirato a Lady Diana, caratterizzato da maniche a sbuffo e un design allegro e sontuoso.

Anche Mirko Gancitano ha fatto un cambio d’abito, passando da un elegante completo blu scuro a un abito bianco brillante.