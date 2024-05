Jannik Sinner avvistato con Anna Kalinskaya a Torino. Fine della storia con Maria Braccini? Scopri di più sul gossip del momento!

Dopo la rottura tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, un altro gossip proveniente dal mondo del tennis arriva sulle prime pagine della cronaca rosa. Stavolta il protagonista del gossip è Jannik Sinner, il tennista italiano numero due al mondo.

Fino a poco tempo fa il tennista era accostato a Maria Braccini, ma pare che la storia d’amore tra i due sia giunta al capolinea. Ma per ogni storia che finisce ce n’è una che inizia. Ecco svelata l’identità della nuova presunta fiamma di Sinner.

Jannik Sinner ha un nuovo amore

Jannik Sinner, noto per la sua discrezione, è stato visto recentemente a Torino, dove si sta curando per un infortunio all’anca presso il J Medical. Contemporaneamente, Anna Kalinskaya è stata avvistata al Circolo Eridano, sede della Next Tennis Academy.

Questo evento ha fatto nascere speculazioni su una possibile relazione tra i due tennisti. La Kalinskaya, infatti, ha iniziato a seguire Sinner su Instagram, e questo gesto non è passato inosservato agli occhi attenti dei fan.

Jannik Sinner

Anna Kalinskaya, anche lei tennista, potrebbe essere la nuova fidanzata di Jannik, ma che fine ha fatto la sua ex?

Fine della storia con Maria Braccini?

Sinner e Maria Braccini sono stati una coppia per quattro anni, mantenendo sempre un basso profilo. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che i due possano essersi lasciati.

La Braccini, influencer e modella, ha smesso di apparire nelle foto pubblicate dal tennista, e non è stata vista a Miami durante la vittoria di Sinner al Masters 1000, nonostante fosse presente in altre occasioni importanti.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali né sulla rottura tra Jannik Sinner e Maria Braccini né su una nuova relazione con Anna Kalinskaya. Tuttavia, i fan sono in attesa di ulteriori sviluppi.