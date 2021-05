Maria Braccini è nota alle cronache rosa per la sua storia d’amore con il tennista Jannik Sinner, e sui social ha un profilo da star con decine di migliaia di follower. Scopriamo la sua storia!

Il nome di Maria Braccini è finito al centro del gossip con la notizia della sua storia d’amore con il tennista Jannik Sinner. Un amore da lui stesso confermato e che, come riportano i siti di settore, ha catturato l’attenzione delle cronache rosa tra il 2020 e il 2021. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia e sulla sua vita privata al fianco del campione del tennis…

Chi è Maria Braccini. e dove vive?

Maria Braccini è una affermata influencer e modella, nota alle cronache rosa per essere fidanzata con il famoso tennista Jannik Sinner. Non si conosce molto della sua storia, oltre alle poche informazioni emerse sulle sue origini. Classe 2000, è una vera e propria stella sui social ma sembra aver dato alla sua esistenza una cornice di grande riservatezza. Nonostante la sua popolarità sul web, ad esempio, non è noto dove viva…

Jannik Sinner

La vita privata di Maria Braccini

Anche la vita privata di Maria Braccini, così come gran parte della biografia, non è nota al grande pubblico se non per la sua storia d’amore con Jannik Sinner. Non è dato sapere, infatti, se nel passato della modella e influencer ci siano altre relazioni sentimentali che precedano quella nata con il famoso fidanzato.

Maria Braccini e Jannik Sinner: la storia

La scintilla d’amore tra Maria Braccini e Jannik Sinner sarebbe scattata nel settembre 2020, tra Montecarlo e la Liguria. Galeotto sarebbe stato un like del tennista a una foto Instagram pubblicata dalla modella, e a confermare il rapporto, secondo quanto riportato dal Riformista, sarebbe stato lui stesso: “Ho una ragazza dallo scorso settembre. È molto carina ma soprattutto capisce le mie esigenze di tennista, compreso il fatto che giocare a tennis in questo momento della mia vita è la priorità. È brava a capire cosa serve a uno sportivo, è una tipa alla mano e non mi mette alcuna pressione”, avrebbe dichiarato il campione alla Rai sudtirolese.

Maria Braccini: altre 3 cose da sapere

– Seguita da migliaia di follower, ha un profilo Instagram che risulta blindato.

– Ha un piercing e alcuni tatuaggi (uno sul costato e un altro sull’avambraccio sinistro).

– È amante degli animali.