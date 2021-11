Sembra che tra Jannik Sinner e Maria Braccini sia tutto finito dopo circa un anno di relazione, la decisione è stata presa dal tennista.

Secondo il Corriere, Jannik Sinner e Maria Braccini si sarebbero lasciati. Il tennista sarebbe troppo impegnato con lo sport e il lavoro e la relazione con la modella è diventata troppo impegnativa. Queste indiscrezioni non sono state ancora confermate dai diretti interessati.

I motivi della rottura tra Jannik Sinner e Maria Braccini

Secondo il Corriere Jannik Sinner avrebbe chiuso la storia con Maria Braccini con le seguenti dichiarazioni: “Maria era diventata un impegno troppo da grandi, c’è tutto il tempo per diventare adulto”, si legge sul Corriere.” Il motivo della rottura sarebbe, secondo la testata, il tennis verso cui Jannik ha dato la massima priorità. Il campione sta spesso in viaggio ed è molto impegnato per questo non desidera un rapporto troppo serio e impegnativo. Attualmente, Jannik vuole dedicarsi solo allo sport mentre Maria Braccini avrebbe voluto una storia più seria. A dimostrazione che la modella fosse presa dal tennista, ha pubblicato un post d’amore per il loro anniversario che Jannik non ha per nulla apprezzato. Questa è stata un ulteriore campanello d’allarme per il campione che ha preferito chiudere la relazione.