Sonia Bruganelli racconta un dettaglio molto delicato e inedito della sua vita e si dissocia dalle parole di Signorini sull’aborto.

Sonia Bruganelli racconta di aver dovuto abortire prima di conoscere Paolo Bonolis e si scaglia contro le parole di Alfonso Signorini sull’aborto. In questi giorni, la questione sta facendo parecchio discutere sia fuori che dentro il web ma l’opinionista del GF Vip 6 si dissocia dalle parole del suo conduttore.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Sulle dichiarazioni di Alfonso Signorini sull’aborto, Sonia Bruganelli si dissocia: “Io la penso in modo diverso ed è una mia opinione. Purtroppo ho vissuto l’esperienza per due volte. A 22 anni, prima di conoscere Paolo (Bonolis, ndr) ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi in forma spontanea prima della nascita di mia figlia. Credo che sia importante parlarne e ben venga la possibilità per le donne di abortire.“

Queste le parole riportate da Blogtivvu, dell’opinionista che fa un’ultima precisazione sull’argomento:”Non so cosa intendesse nello specifico Alfonso e il suo pensiero resta suo, chi si voleva dissociare si è dissociato. Non amo questa volontà di attaccare una persona fino a che non se ne veda il sangue“. Sonia dunque, difende comunque il presentatore e la sua opinione e si dissocia da chi vuole “strumentalizzare” le sue parole.