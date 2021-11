Secondo alcune indiscrezioni piuttosto attendibili, i duchi di Sussex non raggiungeranno la Regina a Sandringham per Natale.

Nuovo affronto alla Regina Elisabetta e la famiglia reale da parte di Harry e Meghan. Sembra che i duchi di Sussex non lasceranno la California per festeggiare il Natale con la Regina a Sandringham. Questa ricorrenza sarà speciale per Elisabetta in quanto sarà il primo Natale senza il marito.

Harry e Meghan non si recheranno a Sandringham per Natale

Secondo un insider del Megazine Page Six, molto vicino alla famiglia reale Harry e Meghan Markle hanno rifiutato l’invito della Regina per trascorrere insieme il Natale a Sandringham. Sulle parole del magazine, riportate da Vanity Fair, si legge: “Ci sono molte cose che riguardano la logistica e la pianificazione di un Natale in famiglia, quindi ovviamente lo staff sa già che Harry e Meghan non verranno. Se ci fossero, a quest’ora l’avrebbero comunicato alla loro famiglia. Ma questo è il primo Natale di Sua Maestà senza il marito, si sperava che volessero stare con lei. Penso che tutti capiscano che ci sarà una frenesia quando entrambi torneranno nel Regno Unito, ma devono levarsi il pensiero e andare avanti”. Non è la prima volta che i duchi di Sussex declinano degli inviti reali o non partecipano a importanti ricorrenze come le celebrazioni per l’anniversario di morte di Lady D.