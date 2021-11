Gigi D’Alessio parla per la prima volta di Denise Esposito la compagna che sta per donargli il quinto figlio rivelando dettagli della sua personalità.

Gigi D’Alessio si apre a Novella 2000 e racconta qualche particolare del suo nuovo amore, Denise Esposito. I due stanno vivendo una bellissima storia d’amore e il cantante diventerà presto padre per la quinta volta. La storia con Anna Tatangelo è del tutto archiviata, entrambi vivono rispettivamente l’amore di altre persone.

le dichiarazioni di Gigi D’Alessio su Denise Esposito

“Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto“. Così Gigi D’Alessio ha descritto la compagna a Novella 2000 e ha poi aggiunto che è una persona molto dolce e lo accompagna anche a Milano per la registrano di The Voice Senior. La riservatezza che sottolinea in Denise sembra quasi una frecciatina alla sua ex Anna Tatangelo ma lei si vive la sua nuova fiamma finalmente allo scoperto.