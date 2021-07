Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Gigi D’Alessio: i figli, l’amore per Anna Tatangelo e la separazione…

Nato il 24 febbraio 1967 sotto il segno dei Pesci, Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati in Italia. Originario di Napoli, D’Alessio nasce in una famiglia umile, ma giovanissimo diventa direttore d’orchestra prima e cantautore tra i più noti e amati del mondo poi. Nel 2019 è anche giudice di The Voice e conduttore di Vent’anni che siamo italiani insieme a Vanessa Incontrada, mentre nel 2020 torna anche nella stessa veste a The Voice Senior. Scopriamo che cosa c’è da sapere sul cantante e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: la storia d’amore

La loro è stata una delle love story più durature e seguite del mondo della musica, ma Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno dovuto lottare strenuamente per salvaguardare il loro amore da scandali e critiche.

La coppia ha vent’anni di differenza, e all’epoca in cui si conoscono Gigi D’Alessio era sposato con Carmela Barbato da oltre 20 anni. La donna gli ha dato tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (l’ultimo ha solo 3 anni al momento della separazione).

Anna e Gigi si conoscono alla fine di un concerto quando la giovane cantante (all’epoca 16enne), viene invitata dal padre a farsi scattare una foto insieme a Gigi D’Alessio.

Di lì a un anno, inaspettatamente, il cantante napoletano si offrirà di produrre il primo disco della Tatangelo, conquistato dalla sua voce. Nel 2006 sboccia quindi l’amore, consacrato nel 2010 dall’arrivo di Andrea, primo ed unico figlio della coppia.

La coppia si è inaspettatamente separata nel 2017 una prima volta ma con grande piacere dei fan, appare nuovamente unita dall’estate 2018. “Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte”, raccontò Anna Tatangelo a Vanity Fair. I due non erano soliti mostrarsi insieme sulle pagine social, sia in quelle di lei che nel profilo Instagram di lui.

Ad inizio 2020 una seconda rottura, che ha però l’aria del definitivo: “Io e Anna abbiamo preso strade diverse”, ha scritto Gigi. Un messaggio congiunto sui social che ha chiuso la storia.

Chi è la ex compagna di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo?

Non ha certo bisogno di presentazioni la bella Anna Tatangelo, cantante ormai affermatissima nel panorama musicale italiano, ma che spesso popola le prime pagine dei quotidiani di gossip anche per la sua bellezza contagiosa. Basti vedere alcuni scatti sulla sua pagina Instagram…

Nata il 9 gennaio del 1987 a Sora (Capricorno) di certo per via della relazione con Gigi ha fatto scandalo e fatto parlare molto negli scorsi anni!

Chi è la compagna di Gigi D’Alessio?

La notizia è esplosa nel febbraio del 2021. Lei si chiama Denise Esposito, ha 26 anni in meno rispetto a Gigi D’Alessio, è una sua fan. Il suo nome è diventato da titolo dei giornali che si occupano di gossip per la liason con il cantante napoletano, che fino a quel momento era single dopo la fine della storia con Anna Tatangelo. Nei mesi successivi i due sono stati visti più volte insieme, e poi sono diventati una coppia.

Di lei si sa che è nata nel 1992, che ha origini campane e che non appartiene al mondo dello spettacolo, al contrario di D’Alessio.

Dove vive Gigi D’Alessio?

Per lui e Anna Tatangelo ha acquistato una villa nel quartiere Olgiata di Roma, che ha chiamato Amorilandia. Anche dopo l’addio di Anna, Gigi è rimasto a vivere in quella casa. Si tratta di una immensa villa situata nel quartiere residenziale di Olgiata, che non a caso è uno dei più belli di tutta la Capitale.

Come ci si potrebbe aspettare, qui si trovano ogni tipo di comfort: un giardino immenso, una bellissima piscina e tre piani.

Il patrimonio di Gigi D’Alessio

Non conosciamo tutti i guadagni di Gigi, ma sappiamo che il cantante ha dovuto affrontare alcune difficoltà economiche. La Gigi D’Alessio Holding, infatti, ha subito gravi perdite a causa di investimenti sbagliati e il cantante ha subito pignoramenti ed è stato ricoperto di debiti.

In base alle sue dichiarazioni, tuttavia, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi: per ripagarsi tutto l’artista ha dichiarato che continuerà a cantare come minimo per altri 15 anni. Ovviamente non solo per regalare emozioni, ma anche per pagare tutti i debiti.

“Sono la vittima, non il carnefice. Ora canterà e farò concerti per i prossimi 15 anni solo per pagare“, disse al Corriere della Sera nel 2016.

4 curiosità su Gigi D’Alessio

– La sua canzone La prima stella è dedicata a sua madre, scomparsa quando il cantante aveva soltanto 18 anni. “Un giorno ho rivisto una sua foto in bianco e nero in cui sorrideva. Ho pensato che anche mio padre e mio fratello mi hanno lasciato: ma almeno loro hanno fatto in tempo a vedere i miei figli e il mio percorso musicale. Mamma no. E allora ho capito che volevo dirle un po’ di cose e ho scritto la canzone”, ha raccontato il cantante a Famiglia Cristiana.

– Dopo la scomparsa dei suoi genitori ha lavorato nel loro negozio di vestiti, ma ha raccontato di non sentirsi a proprio agio: portava con sé ogni giorno la chitarra per suonare.

– Nel 2007 Gigi D’Alessio è diventato nonno: “Sono felicissimo. Diventare nonno così giovane, a soli 39 anni, è un gioco!” aveva raccontato a TV Sorrisi e Canzoni.

– Durante un viaggio in Australia Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono regalati un tatuaggio: lui il Gatto Silvestro, e lei il canarino Titti. La cantante ha raccontato a Il Mattino: “[…] volevo che lui si incidesse il gatto e io Titti, ma lui mi ha detto: ‘Anna, se io devo portare sulla mia pelle l’immagine che ti rappresenta, voglio disegnarmi addosso Titti e tu lo farai con il gatto Silvestro’. E così è stato, anche se l’immagine di Titti non è che sia molto maschile su un uomo“, ha raccontato la cantante a Il Mattino.