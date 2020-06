Caterina Zanardi Landi: ecco chi è la “contessina” e fidanzata di Antonio Catalani

Caterina Zanardi Landi è la fidanzata del pittore Antonio Maria Catalani. La contessa è anche la responsabile degli eventi del Castello di Rivalta.

Nelle sue vene scorre sangue blu: stiamo parlando di Caterina Zanardi Landi, contessa e figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi. Nonostante un nome così influente, la Zanardi Landi non ha mai amato essere al centro del gossip e sotto i riflettori. Non ha mai presenziato, infatti, a nessun programma televisivo, anzi si occupa di tutt’altro nella vita. Le luci dello spettacolo, però, di rimando si sono accese su di lei quando il fidanzato, Antonio Maria Catalani, è entrato a far parte del cast dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Caterina Zanardi Landi

Sappiamo che il papà è l’ambasciatore Antonio Zanardi Landi, la mamma di Caterina, invece, è Sabina Cornaggia Medici Castiglioni. Nonostante sia nata in una famiglia blasonata, la Zanardi Landi sembra non essere una di quelle donne con troppi grilli per la testa, anzi.

Cosa fa nella vita? Si occupa di organizzare eventi presso il Castello di Rivalta, che si trova in provincia di Piacenza, che appartiene proprio alla sua famiglia. Caterina, inoltre, è la responsabile di tutti gli eventi che vengono svolti al Castello, come ha scritto anche nella sua biografia di Instagram.

Ospiti importanti hanno soggiornato proprio lì tra questi anche Fedez e l’influencer Chiara Ferragni che ha espresso tutta la sua ammirazione e gratitudine proprio a Caterina.

La vita privata di Caterina Zanardi Landi

Caterina Zanardi Landi condivide la sua vita, ormai da diverso tempo, con il compagno Antonio Maria Cataliani. Come si sono conosciuti i due? Purtroppo non lo sappiamo, dal momento che entrambi non amano parlare della loro vita privata.

Sappiamo, però, che in comune hanno non solo la passione per lo sport e per i viaggi ma anche quella per l’arte.

Chi è il fidanzato di Caterina Zanardi Landi

Pittore di professione, Catalani sui social ha un grande seguito, sopratutto da parte del genere femminile. Il pittore, il cui pseudonimo è Holaf, è entrato a far parte anche del cast di ballerini amatoriali di Ballando con le Stelle, il programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci.

5 curiosità su Caterina Zanardi Landi

-Ama viaggiare e quando può farlo le piace visitare le bellezze del mondo.

-Le piace tantissimo fare sport.

-Ha una vera e propria passione per l’arte e per tutto ciò che gira intorno.

-Le piacciono tantissimo gli animali.

-La sua stagione preferita? Indubbiamente l’estate.

